Мир 25 января 2023, 10:26 Украина получит американские танки Abrams минимум через год — СМИ ABC: Украина сможет получить американские танки Abrams лишь через год РИА «Новости»

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Американские танки M1 Abrams смогут поступить в ВСУ не раньше чем через год, сообщил ABC, сославшись на источник. Собеседник канала отметил, что США передадут Украине до 50 бронемашин.

Из-за того что танки отправят в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, придется заключать контракты с производителями — напрямую из средств и запасов Пентагона их отправить не удастся. Таким образом, процедура может затянуться.

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Чиновник из США, который предпочел остаться анонимным, также высказал журналистам The Washington Post мнение, что танки вряд ли предназначены для «ближайших битв». Он считает, что Украина получит Abrams через много месяцев, если не через годы.

О том, что Соединенные Штаты могут отправить на Украину целый батальон танков — от 30 до 50 — ранее сообщало и турецкое издание со ссылкой на представителя американской администрации. Однако официально передачу этих боевых машин США пока не анонсировали.