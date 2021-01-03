Власти США назвали свою версию возникновения коронавируса

Такое заявление он сделал на фоне подготовки специалистов ВОЗ к отправке в Ухань с целью провести расследование причин возникновения пандемии, выступая на Zoom-конференции с парламентариями из разных стран.

«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — передает Daily Mail его слова.

Тем не менее никаких доказательств своему высказыванию чиновник не приводит. Он просто ссылается на некие последние разведывательные данные. Поттингер считает, что патоген мог «ускользнуть» из лаборатории из-за утечки или аварии.

Глава китайского МИД Ван И накануне рассказал о происхождении коронавируса. По его словам, пандемия была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Год назад Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в китайском Ухане.