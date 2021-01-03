Роспотребнадзор призвал не паниковать из-за «болезни Х» раньше времени

Роспотребнадзор следит за информацией о вспышках новых инфекционных заболеваний в мире, в том числе — наблюдает за ситуацией в Конго. Особое внимание этой стране стали уделять после сообщений о возможном возникновении новой смертельной «болезни X». В ведомстве призвали не паниковать из-за этой информации, пока она не подтвердится.

Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве. Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что симптомы, которые описал ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, необязательно указывают на инфекционное заболевание. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний.

«Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах», — отметил он.

Ранее первооткрыватель Эболы Жан-Жак Муембе-Тамфум рассказал о риске появления новой «болезни Х», которая намного более смертельной коронавируса. Он отметил, что зафиксировал у одной из пациенток в Конго ранние симптомы геморрагической лихорадки. Однако тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательные результаты.

Российские ученые усомнились в появлении нового заболевания. Они отметили, что в Африке существует много разных видов лихорадок, но они очень редко распространяются за пределы континента.