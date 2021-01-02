Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — заявил он.

Дипломат напомнил, что Китай стал первой страной, которая сообщила о новом вирусе. По его словам, именно китайцы «стояли в авангарде борьбы» с дезинформацией, делали все, чтобы коллективная память о борьбе с пандемией не искажалась ложью.

31 декабря 2019 года Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в китайском Ухане. После город на несколько месяцев закрыли на карантин. Зато сейчас местные жители смогли спокойно встретить Новый год. Теперь Ухань считается одним из самых безопасных мест в мире.