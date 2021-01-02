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    02 января 2021, 15:13

    Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

    Анастасия Калинина

    Глава китайского МИД Ван И рассказал о происхождении коронавируса. По его словам, пандемия была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Об этом он сообщил в интервью агентству «Синьхуа» и Центральному телевидению.
    Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

    «Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — заявил он.

    Дипломат напомнил, что Китай стал первой страной, которая сообщила о новом вирусе. По его словам, именно китайцы «стояли в авангарде борьбы» с дезинформацией, делали все, чтобы коллективная память о борьбе с пандемией не искажалась ложью.

    31 декабря 2019 года Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в китайском Ухане. После город на несколько месяцев закрыли на карантин. Зато сейчас местные жители смогли спокойно встретить Новый год. Теперь Ухань считается одним из самых безопасных мест в мире.