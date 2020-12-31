Одно из самых безопасных мест в мире. Как встречают Новый год в Ухани

Пока многие страны встречают Новый год в изоляции, жители Китая ходят по улице без масок. А колыбель коронавируса Ухань стала одним из самых безопасных мест в мире. Россиянка рассказала «360», как там сейчас проходит Новый год.

Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в Китае. На тот момент было всего 27 пациентов, а неизвестный вирус был тогда лишь в Ухани. Позже «новую пневмонию» назовут коронавирусом, а Ухань закроют на несколько месяцев.

За 2020 год пандемию побороть так и не удалось. Многие страны все еще держат свое население на изоляции, а число умерших от коронавируса растет. Впрочем, опускать руки рано. Уже несколько стран, включая Россию, разработали вакцину от COVID-19. Возможно в скором времени всему этому придет конец. Но как обстоят дела в Китае, а самое главное — в Ухани?

Еще в середине декабря жителям Ухани разрешили ходить без масок на улице. В городе открылись кафе и рестораны. Там даже появилась музейная выставка, посвященная победе Уханя над эпидемией.

Ухань — тогда и сейчас

В городе настолько спокойно, что некоторые поехали туда отмечать Новый год. Россиянка Валерия Козлова с друзьями отправилась в Ухань прямиком из Шанхая. По ее словам, в город попасть совершенно несложно, а обстановка везде очень мирная.

По официальным данным, сейчас в городе нет ни одного зараженного коронавирусом человека.

«Настроение у народа отличное. У меня здесь живут друзья. У всех все хорошо. В Китае сейчас вообще не страшно», — сказала Валерия «360».

Жители Уханя собрались для отсчета перед наступлением 2021 года.

Как рассказала россиянка, город сейчас считается одним из самых безопасных мест в мире. Здесь уже никто не говорит и не вспоминает коронавирус. Единственное, что требуется от людей — это носить маски в общественных местах, таких как автобусы, метро и так далее. По улице можно спокойно ходить без них. Никакие ограничения не ощущаются.

Некоторые отели могут попросить при заселении подтверждение того, что у человека нет коронавируса. Работает это правило для всех или только для иностранцев, Валерия не знает. Впрочем она отмечает, что сама с друзьями заселилась в отель в Ухани без проблем.

Сам Новый год в стране особо не отмечают, потому что у них есть свой Китайский Новый год. Однако некоторые все равно устраивают какие-то посиделки или выходят на улицу на отсчет перед боем курантов.

Валерия, например, собралась с друзьями дома.

«Ребята играют в Play Station, пьют алкоголь. У нас просто посиделка сейчас», — рассказала девушка.

Все спокойно и никакого намека на пандемию.