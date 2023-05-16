Мир 16 мая 2023, 00:43 Власти Польши пообещали отобрать очередные здания посольства России Премьер Моравецкий: Польша продолжит работу над изъятием зданий посольства России РИА «Новости»

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Польша «продолжит работу» над изъятием зданий российского посольства в Варшаве, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В эфире телеканала Polsat он рассказал, что власти страны уже прорабатывают возможные шаги.

«Недавно в результате успешных действий было отобрано [у посольства России] одно из зданий на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными», — отметил Моравецкий.

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В конце апреля польские власти силой захватили здание школы при посольстве России в Варшаве. По требованию правоохранителей сотрудникам образовательного учреждения пришлось уйти — они перебрались в другой объект российской дипмиссии. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, у РФ есть право на разрыв дипломатических отношений с Польшей, однако это поставило бы под угрозу права проживающих в республике россиян.

На ситуацию отреагировал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, власти Польши провоцируют Россию для прямого столкновения двух стран.