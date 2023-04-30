Общество 30 апреля 2023, 17:53 Захарова объяснила, почему Россия не разрывает дипотношения с Польшей Захарова: от разрыва дипотношений с Польшей пострадают живущие там россияне РИА «Новости»

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У России есть право пойти по пути разрыва дипломатических отношений с Польшей. Но при таком сценарии могли бы пострадать граждане РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и, самое главное, мы имеем на это право», — подчеркнула дипломат.

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Захарова добавила, что Польша из года в год на протяжении десятилетий занимается провокациями. На фоне этого, по ее словам, понятны вопросы, что россияне в принципе делают в этой стране, почему там работает посольство России.

Однако разрыв дипотношений приведет к тому, что очень многие аспекты работы будут заблокированы. Первыми от этого пострадают простые россияне, которые живут и работают в Польше.

Ранее власти Варшавы отобрали у посольства РФ здание, которое занимала школа для русских детей. Это вызвало негодование среди общественности в России. У здания польской дипмиссии в Москве 29 и 30 апреля провели митинги.