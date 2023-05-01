Мир 01 мая 2023, 00:12 Польшу уличили в подготовке к прямому столкновению с Россией Экс-советник Кучмы Соскин: Польша провоцирует Россию к прямой конфронтации РИА «Новости»

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Польская сторона устраивает провокации для прямого столкновения с Россией. Об этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале.

«Польша идет путем наращивания военных усилий. <…> Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — это уже прямой вызов», — сказал он.

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По его словам, Варшава начала закупать оружие и увеличивать личный состав своей армии в рамках подготовки к прямой конфронтации с РФ. Соскин также указал на провокационную политику Польши в отношении дипломатической миссии России.

Ранее польские власти захватили здание у посольства РФ в Варшаве, которое занимала школа для детей из русских семей. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что посольство готов к любым последствия нападения на школу, вплоть до разрыва дипломатических отношений с Польшей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что у России есть право разорвать дипломатические отношения с Польшей. Но при таком раскладе событий могли бы пострадать граждане РФ.