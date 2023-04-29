Мир 29 апреля 2023, 18:12 Сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве покинули здание Дипломат Ордаш: сотрудники захваченной властями Польши школы покинули здание Pxhere

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Учителя и сотрудники школы при посольстве России в Варшаве покинули здание, которое захватили польские власти. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник российской дипмиссии в Польше Андрей Ордаш.

«Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве», — рассказал он.

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По его словам, посольство поможет детям из школы продолжить учебный процесс. Власти Польши дали еще семь дней на вывоз школьного имущества, добавил Ордаш.

Правоохранители ворвались в здание образовательного учреждения при российском посольстве в Варшаве днем 29 апреля. Полицейские выломали калитку. МИД России заявил, что ответ на вторжение в школу последует. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала случившееся провокацией.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что ситуацию не будут доводить до эскалации. Дипломаты освободят здание школы и разместятся в жилых квартирах.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «360» заявил, что подобное вторжение связано с курсом властей Польши, которые хотят унизить Россию и выслужиться перед хозяевами из США.