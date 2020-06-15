Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса после вспышки на рынке

Власти Пекина готовятся к дальнейшему распространению коронавируса после того, как его нашли на крупнейшем оптовом рынке столицы Китая. Пока что в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.

Глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь объявил, что власти Пекина проведут тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в ближайших районах, чтобы выявить источник инфекции. Кроме того, правительство протестирует людей в очаге заражения и соседних районах. Об этом сообщило РИА «Новости».

В правительстве Пекина рассказали, что только за воскресенье протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.

Коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося на крупнейшем в Пекине оптовом рынке «Синьфади». Его временно закрыли в субботу. В районе Фэнтай ввели режим военного времени. До 11 июня в Пекине почти 60 дней не фиксировалось ни одного локального случая заражения коронавирусом.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Изначально эпицентром стал город Ухань в центральной части страны. С декабря в Китае выявили больше 83 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Несмотря на то, что именно в Китае началась эпидемия, сейчас КНР занимает девятнадцатое место по числу заражений в мире.