Последних выздоровевших от COVID-19 выписали из больниц Уханя

В Ухане не осталось больных COVID-19. Из больниц выписали последних трех пациентов, которые вылечились от коронавируса. Их тесты на SARS-CoV-2 показали отрицательный результат.

Результаты анализов врачи получили 3 июня, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию городского комитета по вопросам здравоохранения.

Температура находившихся на лечении пациентов пришла в норму, а все симптомы заболевания исчезли. На следующий день после пришедших тестов на COVID-19 медики решили выписать людей.

«В больницах Уханя вновь нет пациентов с коронавирусной инфекцией», — подчеркнули в комитете.

Новых случаев заражения в течение двух недель не фиксируют в районе Дунсиху, который ранее получил статус зоны среднего риска. Со 2 июня на этой территории вновь установили низкий уровень эпидугрозы. Теперь он такой во всех городских районах Уханя.

С 14 мая местные власти начали массовый скрининг населения на коронавирус. Более 9,89 миллиона человек протестировали до 1 июня. Специалисты выявили 300 бессимптомных носителей. Данные о том, где за ними ведется наблюдение, не приводятся.

Бессимптомных пациентов китайские власти не включают в общую статистику. В число подтвержденных случаев их включают, если проявляется клиническая картина заболевания. Информация по людям, которые переносят COVID-19 без каких-либо симптомов, начала появляться только с 1 апреля. Сколько таких пациентов зарегистрировали с начала эпидемии, Пекин не сообщал.