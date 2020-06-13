Режим военного положения ввели в районе Фэнтай Пекина из-за коронавируса

Коронавирус нашли на разделочной доске для лосося на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине. Власти вели в районе Фэнтай, где находится этот рынок, режим военного положения.

«Режим военного положения введен в районе Фэнтай, создан оперативный штаб», — приводит РИА «Новости» слова заместителя главы партийного комитета района Чу Цзюньвэя.

Коронавирус обнаружили накануне на рынке на юге Пекина во время эпидемиологического расследования. 2019-nCoV нашли на разделочной доске для импортного лосося. Искать новый вирус начали после того, как у трех человек выявили COVID-19.

К рыбе из заграницы имели отношение девять человек. Результаты теста на коронавирус у них отрицательные, но рынок пока все равно закрыли. Более 10 тысяч работников «Синьфади» проверят на 2019-nCoV.

Впервые коронавирус появился в Китае в конце декабря 2019 года, но не в Пекине, а в мегаполисе Ухань (провинция Хубэй). Инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Большинство стран закрыли свои границы. Во всем мире приняли небывалые меры безопасности.

По последним данным, медики выявили более 7,6 миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 425 тысяч человек.