Мир 31 декабря 2023, 23:15 Власти Киева сообщили о повреждении 63% инфраструктуры в городе Администрация Киева заявила о повреждении 63% энергобъектов в регионе Flickr

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За весь 2023 год 63% инфраструктурных объектов в Киеве оказались повреждены или разрушены. Об этом заявил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передало РИА «Новости».

«Было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону», — сказал он.

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Ранее стало известно о ночном пожаре на одном из объектов критической инфраструктуры под Киевом. По словам начальника региональной военной администрации Руслана Кравченко, спасатели потушили огонь. Возгорание началось после того, как объявили воздушную тревогу в городе.

В ночь на 31 декабря в Киеве и Киевской области раздались взрывы. Украинские СМИ сообщили о дронах, летевших в сторону региона. При этом воздушную тревогу в городе не объявили.

Также 29 декабря стало известно о взрывах в Одессе на Украине. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.