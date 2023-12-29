Важное 29 декабря 2023, 23:20 Серия взрывов прозвучала в Одессе «Украина.ру»: в Одессе прогремели взрывы Unsplash

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Жители Одессы на Украине услышали звуки взрывов. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

Местные власти пока не давали комментариев по поводу случившегося. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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По данным украинского издания «Зеркало недели», на территории Одесской области заметили беспилотные летательные аппараты. Также сообщается о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

Согласно данным онлайн-карты, воздушную тревогу объявили в Одесской, Полтавской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинским объектам. Взрывы 29 декабря прогремели в Харькове, Киеве, пригороде Днепропетровска, Сумской и Хмельницкой областях. В Минобороны РФ объяснили, что целями на Украине являются объекты военно-промышленного комплекса.