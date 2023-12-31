Мир 31 декабря 2023, 01:11 Взрывы прогремели в Киеве и в Белой Церкви РИА «Новости»

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В Киеве и городе Белая Церковь Киевской области раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Издание сообщило о беспилотниках, которые направлялись в сторону Белой Церкви. Позже стало известно о взрывах в этом населенном пункте.

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Также украинские СМИ сообщили о взрывах в украинской столицы. При этом воздушную тревогу в Киеве не объявляли.

В большинстве других регионов страны власти объявили ракетную угрозу. Согласно сервису воздушных тревог, сирена гудит на большей части западной Украины, а также в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Одесской области. Предположительно, российская армия уничтожила военную инфраструктуру ВСУ.