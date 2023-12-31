31 декабря 2023, 11:30
Объект критической инфраструктуры загорелся в Киевской области
Глава ОВА Кравченко: в Киевской области возник пожар на объекте инфраструктуры
Ночью произошел пожар на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявил начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале.
Огнеборцы ликвидировали возгорание, которое возникло после сообщений о воздушной тревоге на Украине.
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«На одном из объектов критической инфраструктуры <…> возник пожар», — указал Кравченко.
В ночь с 30 на 31 декабря взрывы прозвучали в Киеве и городе Белой Церкви. Воздушную тревогу объявляли на территории западной Украины, в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Ранее ВСУ атаковали ракетами Белгород. Глава региона сообщил, что от действий украинских боевиков погибли 24 человека, в том числе два ребенка. Из-за обстрелов пострадали 108 жителей, повреждения получили жилые дома и социальные объекты.
По мнению постпреда России при ООН Василия Небензи, атаки ВСУ по мирному населению показали миру агонию режима президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал удары по городу спланированным терактом.
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