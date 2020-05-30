Власти Калининграда потребовали прекратить вечеринки в период самоизоляции

Стало известно, что некоторые гостиничные комплексы, работающие в городе, проводят закрытие вечеринки и корпоративы. Власти пригрозили ответственностью нарушителям за организацию массовых мероприятий.

«Расследованием этих случаев занимаются соответствующие компетентные органы», — рассказали в региональном оперштабе.

Ранее Ленинский суд в Екатеринбурге оштрафовал на тысячу рублей молодых людей за то, что в квартире, которую они сдавали, устроили вечеринку. О вечеринке в полицию сообщили соседи, которым мешала громкая музыка. Выяснилось, что танцпол на мероприятии находился над потолком филиала свердловского «Центра гигиены и эпидемиологии» и Роспотребнадзора.

Также стало известно, что сотрудник полиции Сургута устроил для своих коллег вечеринку в честь повышения по службе. Так как в городе действует режим самоизоляции, то отпраздновать новое звание он решил тайно, заранее договорившись с рестораном «Гюмри». В итоге все участники мероприятия будут уволены со службы.

Также на крыше отделения Альфа-Банка, где террорист захватил заложника и требовал Ольгу Бузову, провели день рождения. На праздновании присутствовали сотрудники компании «Скорость», которая снимает клипы для известных современных российских музыкантов — Егора Крида, рэпера Моргенштерна, групп «Ленинград», «Дискотека Авария» и других. Участников оштрафовала полиция.