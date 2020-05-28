Вечеринка после налета. Как компания москвичей веселилась на крыше здания, где был захват заложников

На крыше отделения Альфа-Банка, где террорист требовал Ольгу Бузову в качестве переговорщицы, провели день рождения. Веселую компанию задержала полиция, теперь им придется ответить по всей строгости закона. Рассказываем детали этой истории.

Московское отделение Альфа-Банка на Земляном Валу второй раз за последнее время оказывается в новостях. 23 мая там мужчина взял заложников, его главным условием была встреча со звездой «Дома 2» Ольгой Бузовой. На этот раз молодые тусовщики устроили на крыше празднование дня рождения.

13 молодых людей решили нарушить самоизоляцию ради вечеринки под открытым небом. На праздновании присутствовали сотрудники компании «Скорость», которая снимает клипы для известных современных российских музыкантов — Егора Крида, рэпера Моргенштерна, групп «Ленинград», «Дискотека Авария» и других. Также на крыше отделения была ведущая телеканала Disney Елизавета Курченко.

Недолго музыка играла

Соседи вызвали полицию, объяснив, что несколько человек на крыше банка отдыхают на лежаках. Когда наряд прибыл на место, крыша уже была пуста — вечеринка переместилась в квартиру, там нарушителей и задержали.

При этом, как сообщает Telegram-канал Baza, один из присутствовавших сам сообщил соседям о планировавшейся вечеринке, даже оставил свой номер, чтобы они могли сказать, если празднование будет им мешать.

Так, по версии канала, устраивая день рождения на крыше отделения банка, ребята не хотели мешать другим и нарушать самоизоляцию, но все же отмечали с музыкой, фуршетом и искусственным газоном. Они установили диджейский пульт и даже взяли с собой собаку, но соседи прервали веселье.

Сейчас на всех участников вечеринки составлены протоколы за нарушение самоизоляции. Им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Сам режим в Москве продлен до 14 июня.