Екатеринбуржцы поплатились за вечеринку во время самоизоляции

Два екатеринбуржца во время режима самоизоляции сдали в аренду квартиру. В итоге в ней устроили вечеринку. Ленинский суд оштрафовал молодых людей на две тысячи рублей за нарушение правил.

«К административной ответственности были привлечены юноша и девушка, предоставившие съемную квартиру для проведения закрытой вечеринки. Судом каждому из них назначено наказание <…> в виде штрафа в размере тысячи рублей», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Ленинского суда.

Как выяснилось, молодые люди сдали квартиру местным жителям. В ней 10 человек устроили вечеринку. Они снимали все происходящее на видео, которое потом попало в соцсети. Ролик увидели сотрудники полиции и начали выяснять все обстоятельства. В итоге на всех участников мероприятия составили административные протоколы из-за нарушения самоизоляции.

Это уже не первый подобный случай в Екатеринбурге. В конце апреля десятки людей закатили тайную вечеринку в одной из двухкомнатных квартир. Тогда в ситуации тоже разбирались правоохранители.

Режим самоизоляции ввели во многих российских регионах из-за коронавируса. С 12 мая в стране закончен всеобщий нерабочий период, поэтому ограничительные меры постепенно начали отменять.