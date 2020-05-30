Полицейские Сургута устроили тайную вечеринку во время режима самоизоляции

Вечеринку в честь повышения по службе устроил для своих коллег сотрудник полиции Сургута. Так как в городе действует режим самоизоляции, то отпраздновать новое звание он решил тайно. Для этого он договорился с рестораном «Гюмри». Но вечеринка оказалась сорвана.

Как рассказал Ura.ru местный правозащитник Сергей Иванов, всего в ресторане собрались около 10 оперативных работников третьего отдела полиции. Вместе со своим товарищем Иванов зашел в ресторан и начал снимать нарушителей в погонах.

«Несколько человек успело уехать, когда мы туда зашли. Двое полицейских попытались спрятаться в туалете, когда увидели, что их снимают на видео», — рассказал он.

В итоге правозащитник связался с дежурной частью в Ханты-Мансийске и рассказал, как отдыхают полицейские Сургута.

Начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина в беседе с журналистами заявила, что глава полиции Югры Василий Романица назначил служебную проверку. По ее итогам участников вечеринки уволят со службы по отрицательным мотивам.

Кроме того, к ответственности привлекут и владельца ресторана. Ему грозит административная статья «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Режим самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе Югра продлен до 15 июня. По данным на минувшую пятницу, 29 мая, в регионе зарегистрировали 2300 подтвержденных случаев коронавируса.