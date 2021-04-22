Власти Индонезии раскрыли детали исчезновения подлодки

В момент исчезновения подлодка была в боевой готовности. Судно находилось в хорошем состоянии — запасов кислорода экипажу должно хватить до 24 апреля.

Об этом сообщила газета Jakarta Post со ссылкой на военных. О том, что подлодка находилась в боевой готовности и хорошем состоянии, сообщил адмирал Юдо Маргоно.

«Мы потеряли связь с судном вчера, в 03:00, поэтому она может продержаться до 03:00 субботы», — процитировал его слова канал CNA.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь по непонятной причине. В это время она участвовала в учениях рядом с островом Бали. В момент исчезновения на борту подлодки находились как минимум 53 человека — точное число членов экипажа неизвестно.

Чтобы как можно быстрее найти пропавшее судно, Индонезия обратилась за помощью к Сингапуру и Австралии. По данным СМИ, подлодка может быть на глубине 700 метров. Местные издания также сообщили, что в месте, в котором подлодка находилась незадолго до исчезновения, нашли нефтяное пятно.