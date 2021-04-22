СМИ: кислорода на пропавшей индонезийской подлодке хватит на два дня

Кислорода для 53 членов экипажа пропавшей индонезийской подлодки KRI Nanggala-402 хватит до 24 апреля. При отключении питания запасов кислорода хватит на три дня.

Об этом сообщило издание Kompas со ссылкой на представителя армии Индонезии Юдо Маргоно.

По предварительным оценкам, подлодка в момент исчезновения находилась на расстоянии 90 километров от северного побережья острова Бали и на глубине 700 метров. По словам Маргоно, подводная лодка была в состоянии боевой готовности.

В среду, 21 апреля, с радаров исчезла подводная лодка Nanggala с 53 членами экипажа на борту. Она принимала участие в торпедных пусках в акватории Балтийского моря.

Спасатели во время поисков в месте пропажи подлодки обнаружили двигающийся объект, он двигался со скоростью 2,5 узла в час. Позже Министерство обороны Индонезии сообщило, что в районе исчезновения подлодки ВМС во время учений у берегов Бали появилось нефтяное пятно. Помощь в поиске KRI Nanggala-402 предложили Россия, США, Франция, Германия, Индия и Турция, сообщала газета «Известия».

Подложку построили в 1978 году, 11 лет назад ее ремонтировали в Южной Корее.