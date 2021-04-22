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    22 апреля 2021, 12:20

    СМИ: кислорода на пропавшей индонезийской подлодке хватит на два дня

    Екатерина Шамина

    Кислорода для 53 членов экипажа пропавшей индонезийской подлодки KRI Nanggala-402 хватит до 24 апреля. При отключении питания запасов кислорода хватит на три дня.

    СМИ: кислорода на пропавшей индонезийской подлодке хватит на два дня

    Об этом сообщило издание Kompas со ссылкой на представителя армии Индонезии Юдо Маргоно.

    По предварительным оценкам, подлодка в момент исчезновения находилась на расстоянии 90 километров от северного побережья острова Бали и на глубине 700 метров. По словам Маргоно, подводная лодка была в состоянии боевой готовности.

    В среду, 21 апреля, с радаров исчезла подводная лодка Nanggala с 53 членами экипажа на борту. Она принимала участие в торпедных пусках в акватории Балтийского моря.

    Спасатели во время поисков в месте пропажи подлодки обнаружили двигающийся объект, он двигался со скоростью 2,5 узла в час. Позже Министерство обороны Индонезии сообщило, что в районе исчезновения подлодки ВМС во время учений у берегов Бали появилось нефтяное пятно. Помощь в поиске KRI Nanggala-402 предложили Россия, США, Франция, Германия, Индия и Турция, сообщала газета «Известия».

    Подложку построили в 1978 году, 11 лет назад ее ремонтировали в Южной Корее.