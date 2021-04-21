Подлодка ВМС Индонезии с 53 моряками пропала у берегов Бали

Подводная лодка ВМС Индонезии, на борту которой находились 53 человека, перестала выходить на связь в среду. Субмарина принимала участие в учениях у острова Бали, сообщило Reuters.

Подводная лодка KRI Nanggala-402, которая была произведена в Германии в 1978 году, принимала участие в торпедных учениях к северу от Бали. Экипаж подлодки не доложил о результатах маневров в оговоренный срок. Сейчас ведутся поиски пропавших моряков.

Индонезийские военные запросили помощь в поисках экипажа у Австралии и Сингапура.

Судно, которое весит 1395 тонн, проходило двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году. Индонезия прежде использовала флот из 12 подлодок, закупленных у СССР для патрулирования прибрежных вод. Но сейчас у Индонезии всего пять подводных лодок: две немецкие подлодки и три новых южнокорейских судна.

В начале апреля в результате наводнения в Индонезии погибли более 50 человек.

В марте на американской атомной подлодке завелись клопы. Насекомые не давали экипажу спокойно жить.