Нефтяное пятно обнаружили в районе исчезновения подлодки ВМС Индонезии

Министерство обороны Индонезии сообщило, что в районе исчезновения подлодки ВМС во время учений у берегов Бали обнаружили нефтяное пятно. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Индонезийские военные направили для помощи в поиске пропавшей подводной лодки два корабля ВМС с гидролокаторами.

Пятно нефти обнаружили в том месте, где подлодка находилась до того, как ее экипаж перестал выходить на связь.

На борту подводной лодки KRI Nanggala-402 немецкого производства находилось 53 моряка. Подлодку произвели в 1978 году, в 2010 году она прошла ремонт в Южной Корее. Перед исчезновением в среду она принимала участие в торпедных учениях в районе острова Бали.

Индонезия попросила помочь в поиске пропавшей субмарины Сингапур и Австралию.

По сообщению Daily Star со ссылкой на военных, подлодка может находиться на глубине около 700 метров.

В 2017 году затонула аргентинская дизельная подлодка «Сан-Хуан». Тогда погибли все 44 члена экипажа, находившихся на борту. Субмарину обнаружили спустя год после того, как она пропала у побережья провинции Санта-Крус.