Мир 11 марта 2024, 18:34 Власти Германии не поддержали позицию Ватикана по диалогу об Украине Кабмин ФРГ: Шольц не разделяет позицию папы римского о переговорах по Украине Unsplash

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Немецкий канцлер Олаф Шольц не разделяет точку зрения папы римского Франциска о необходимости начала переговоров с Россией по украинскому кризису. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

«Канцлер Шольц не разделяет позицию папы, как вы можете понимать», — сказал он.

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Ранее папа римский Франциск заявил, что уступающая в украинском конфликте сторона должна найти в себе смелость, чтобы «поднять белый флаг и начать переговоры». Франциск добавил, что этой стороне не нужно ждать, пока ситуация ухудшится.

После этого глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснял, что своими словами Франциск призвал к переговорам и прекращению огня, а также созданию условий для дипломатического выхода из ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение и заявил, что церковь должна находиться вместе с людьми, а не заниматься «виртуальным посредничеством».