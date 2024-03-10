Мир 10 марта 2024, 11:58 Ватикан объяснил слова папы римского про Украину и белый флаг Ватикан: слова папы римского о белом флаге и Украине были призывом к переговорам Claudio Peri/Keystone Press Agency/globallookpress

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Своими словами по Украине и белому флагу папа Франциск намеревался призвать к прекращению огня и переговорам. Об этом сообщило издание Vatican News со ссылкой на главу пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

«Папа подтвердил свою глубокую привязанность к украинскому народу. Он также призвал все стороны создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира», — написали авторы материала.

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Бруни пояснил, что папа римский говорил о белом флаге, имея ввиду прекращение боевых действий. Франциск отмечал, что при поражении нужно набраться смелости и провести переговоры.

Россия не раз говорила о том, что готова к диалогу по конфликту. Украина же запретила переговоры на законодательном уровне. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее выступил против участия России в мирном саммите, когда Турция вновь предложила предоставить площадку для российско-украинских переговоров.