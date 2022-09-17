Власти Эстонии призвали НАТО использовать все инструменты давления на Россию | 360°

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Власти Эстонии призвали НАТО использовать все инструменты давления на Россию

Премьер Каллас: НАТО должен надавить на Россию на фоне поддержки спецоперации россиянами

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Многие жители России поддержали проводимую на Украине специальную операцию, поэтому НАТО должен применить все возможные инструменты для давления на РФ. Об этом во время выступления на встрече начальников генеральных штабов стран — членов альянса заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Североатлантического альянса.

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«Российский народ в серьезном большинстве поддержал спецоперацию, НАТО должен активировать все усилия для давления на эту страну», — заявила Каллас.

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Руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр заверил, что альянс продолжит поддерживать украинские войска даже в условиях суровой зимы. По его словам, НАТО даст Украине столько помощи, сколько потребуется.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что запасы альянса снизились из-за поддержки Украины и их необходимо восполнить, отмечала kp.ru.

Доцент Принстонского университета Алекс Глейзер предположил, что в случае начала военного конфликта между НАТО и Россией в первые часы получат ранения и погибнут около 90 миллионов человек.

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