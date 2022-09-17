Сценарий ядерной войны между Россией и НАТО описали в США | 360°

Мир 17 сентября 2022, 01:46 Поделиться Telegram

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Viber Сценарий ядерной войны между Россией и НАТО описали в США Newsweek: доцент Глейзер заявил о невообразимом исходе ядерного столкновения России и НАТО Pxhere.com

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Гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО развернулась бы по ужасному сценарию, считает доцент Принстонского университета Алекс Глейзер, один из создателей симулятора столкновения «План А». По его мнению, это могло бы привести к гибели миллионов людей в мире всего за несколько часов. Об этом сообщил Newsweek.

Для жизни на Земле, как считает Глейзер, последствия глобальной термоядерной войны были бы «невообразимыми», отметил РИА ФАН.

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«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек», — привел сайт kp.ru слова доцента.

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Как показало исследование, при таком сценарии произойдет экономический и социальный коллапс, наступит ядерная зима, «которая усугубит катастрофу».

«План А», одним из создателей которого и является Глейзер, показывает, как обмен ядерными ударами может привести к катастрофическим последствиям. Исследователи считают, что в теоретическом противостоянии Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО. В случае обострения ситуации, как предполагают исследователи, стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга».

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