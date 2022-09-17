НАТО пообещал Украине поддержку даже в условиях зимы | 360°

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НАТО пообещал Украине поддержку даже в условиях зимы

Глава Военного комитета НАТО Бауэр: альянс продолжит поддерживать Украину в условиях зимы

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Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что скорая зима никак не повлияет на поддержку Украины со стороны Запада. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

«Страны НАТО будут поддерживать армию Украины так долго, как это потребуется. Зима близко, но наша поддержка останется непоколебимой», — подчеркнул Бауэр во время встречи руководителей генеральных штабов Североатлантического альянса в Эстонии.

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НАТО также планирует защищать своих граждан. Бауэр уточнил, что это «один миллиард человек, живущих на земле альянса», и призвал быть готовыми к любым событиям в будущем.

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Начальники генштабов НАТО в Эстонии обсудили помощь Украине и расширение присутствия блока на границах с Россией. Одной из тем встречи стал план, который подразумевает наличие войск в приграничных странах альянса. Идею руководство НАТО утвердило еще в июне текущего года.

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