Столтенберг заявил о снижении запасов оружия у НАТО из-за поставок Украине | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 09:36 Поделиться Telegram

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Viber Столтенберг заявил о снижении запасов оружия у НАТО из-за поставок Украине Генсек НАТО Столтенберг: из-за поставок Киеву запасы вооружения альянса снизились РИА Новости

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Запасы вооружения НАТО снизились из-за поставок на Украину. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов», — отметил Столтенберг в эфире телеканала CNN.

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Он подчеркнул, что запасы вооружения у альянса снижаются, и их «нужно восстановить».

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По словам генсека НАТО, предстоящая зима для ВСУ будет суровой.

«Нам надо предоставить зимнее снаряжение, зимнюю форму, генераторы, палатки, чтобы они смогли действовать зимой», — считает Столтенберг.

В августе генсек НАТО выступил за поставку на Украину более тяжелого вооружения. При этом ранее генсек альянса говорил, что НАТО не хочет превращения локального конфликта на Украине в полномасштабную войну на континенте. Но вместе с тем он выступил за накачивание ВСУ тяжелым вооружением.

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