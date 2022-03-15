Власти ДНР установили всех виновных в обстреле Донецка «Точкой-У»

Все фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У» украинских военных уже установлены. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Вчера были выяснены данные исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда, <…> то есть все фамилии виновных установлены», — приводит его слова РИА «Новости».

Ракетный удар по Донецку ВСУ совершили 14 марта. В ДНР заявили, что украинские военные применили комплекс «Точка-У» с зарядом кассетного типа. Части ракеты упали в центральной части города — на улицах Артема и Университетская.

По словам Пушилина, если бы ракету не удалось уничтожить в воздухе, жертв было бы несоизмеримо больше. Глава ДНР отметил, что виновные в обстреле Донецка не уйдут от наказания.

Министерство обороны РФ назвало обстрел Донецка военным преступлением. По последним данным, в результате вчерашней атаки ВСУ погибли 20 человек. Еще более 30 пострадавших попали в больницу. Сегодня в ДНР объявлен траур.