Мир 02 мая 2023, 12:10 ВКС России эвакуировали из Судана украинцев Посол Черновол: среди эвакуированных самолетами ВКС России из Судана есть украинцы YouTube

Читать 360tv в

Среди эвакуированных самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России из Судана есть граждане Украины. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в африканской стране Андрей Черновол.

По словам посла, сотрудники российского дипломатического представительства почти в полном составе остались в Судане. Они продолжают работать.

Реклама

«Эвакуированы женщины и дети, посольство осталось там, где и было, продолжает свою работу», — сказал Черновол.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана вывезли более 200 человек. Среди эвакуированных на самолетах Ил-76 — сотрудники дипмиссии РФ, представительств Минобороны и члены их семей, а также граждане России и стран СНГ. Позже Минобороны поделилось кадрами прибытия в Москву эвакуированных россиян из Судана.

Бои между спецназом и регулярной армией начались в Судане в середине апреля. После начала конфликта в стране погибли более 600 человек.