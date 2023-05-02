Мир 02 мая 2023, 10:24 Минобороны показало кадры прибытия в Россию эвакуированных россиян из Судана Минобороны: более 200 человек доставили в Россию спецбортами в Россию из Судана

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Более 200 российских граждан, а также граждан из стран СНГ и дружественных государств прибыли в Москву из Судана. Их эвакуировали самолетами ВКС России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Более 200 человек, эвакуированных из Республики Судан, прибыли в Москву. <…> В эвакуации граждан задействовали воздушные суда военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России», — сказано в сообщении.

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Ведомство уточнило, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил забрать из Судана представителей Минобороны, российских дипломатов, их семьей, а также людей из стран СНГ и других дружественных государств. Министерство выделило для эвакуации четыре самолета Ил-76.

Ситуация в африканской стране накалилась из-за начавшегося в середине апреля конфликта между армией и спецназом. По последним данным, в результате столкновений в Судане погибли свыше 600 человек.