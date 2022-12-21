Мир 21 декабря 2022, 11:54 Визит Зеленского в США шокировал американских чиновников Politico: приезд в США президента Украины Зеленского шокировал американских чиновников РИА «Новости»

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США шокировал многих американских законодателей и чиновников. Об этом написали в статье издания Politico.

«Поездка украинского президента Зеленского шокировала многих высокопоставленных американских законодателей и чиновников», — сказано в сообщении.

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Авторы статьи подчеркнули, что администрация президента США готовила визит Зеленского тайно, поэтому о его планах изначально известно не было.

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Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер сообщила, что 21 декабря Зеленский выступит перед конгрессом, заручившись поддержкой обеих политических партий

Сам украинский президент главной задачей поездки назвал укрепление сотрудничества Украины и США. Некоторые СМИ предположили, что Зеленский попросит у США поставить ВСУ разведывательные беспилотники Grey Eagle и ракеты ATACMS.

Представитель Белого дома сообщал, что визит Зеленского стал сигналом Владимиру Путину о намерении США и дальше поддерживать Украину.