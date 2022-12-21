21 декабря 2022, 11:54
Визит Зеленского в США шокировал американских чиновников
Politico: приезд в США президента Украины Зеленского шокировал американских чиновников
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США шокировал многих американских законодателей и чиновников. Об этом написали в статье издания Politico.
«Поездка украинского президента Зеленского шокировала многих высокопоставленных американских законодателей и чиновников», — сказано в сообщении.
Реклама
Авторы статьи подчеркнули, что администрация президента США готовила визит Зеленского тайно, поэтому о его планах изначально известно не было.
Реклама
Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер сообщила, что 21 декабря Зеленский выступит перед конгрессом, заручившись поддержкой обеих политических партий
Сам украинский президент главной задачей поездки назвал укрепление сотрудничества Украины и США. Некоторые СМИ предположили, что Зеленский попросит у США поставить ВСУ разведывательные беспилотники Grey Eagle и ракеты ATACMS.
Представитель Белого дома сообщал, что визит Зеленского стал сигналом Владимиру Путину о намерении США и дальше поддерживать Украину.
США
Владимир Зеленский
Россия
Реклама
Реклама