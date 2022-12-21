Важное 21 декабря 2022, 09:09 Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон Белый дом подтвердил визит президента Украины Зеленского 21 декабря РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую поездку в США в среду, 21 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер уточнила, что Джо Байден пригласил Зеленского, чтобы продемонстрировать свою незыблемую поддержку Украине.

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«Зеленский выступит на заседании конгресса, что показывает сильную поддержку Украины обеих политических партий США путем представления военной, гуманитарной и экономической помощи», — сказала она.

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Жан-Пьер добавила, что в среду Байден объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины. Кроме того, она опровергла сообщения в СМИ о вероятной отправке американских военных в зону конфликта.

«Байден уже четко сообщал, что США не отправят на Украину своих военных, чтобы встретиться с Россией в прямом конфликте. Вместо этого мы отправляет украинской армии передовое вооружение и оборудование на миллиарды долларов, чтобы помочь ей защитить себя», — заключила представитель Белого дома.

Ранее читатели американского издания National Review высмеяли Зеленского за визит в США, упрекнув в попрошайничестве.