21 декабря 2022, 09:38
Зеленский назвал основную цель своей поездки в США
Зеленский: целью переговоров с Байденом станет тема сотрудничества США и Украины
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что отправился в США для переговоров с американским коллегой Джо Байденом на тему сотрудничества двух стран. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности», — заявил Зеленский.
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Также он добавил, что намерен выступить в конгрессе и провести несколько двусторонних встреч.
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Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты с рабочим визитом 21 декабря. Пресс-служба Белого дома уточнила, что Джо Байден намерен продемонстрировать украинскому лидеру серьезную поддержку Украины.
Пресс-секретарь американского политика Карин Жан-Пьер уточнила, что президент в этот же день должен сообщить о новом пакете финансовой помощи киевскому режиму. Однако США не собираются отправлять своих военных на Украину.
Владимир Зеленский
Джо Байден
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