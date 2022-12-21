Мир 21 декабря 2022, 09:38 Зеленский назвал основную цель своей поездки в США Зеленский: целью переговоров с Байденом станет тема сотрудничества США и Украины Фото: пресс-служба президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что отправился в США для переговоров с американским коллегой Джо Байденом на тему сотрудничества двух стран. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности», — заявил Зеленский.

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Также он добавил, что намерен выступить в конгрессе и провести несколько двусторонних встреч.

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Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты с рабочим визитом 21 декабря. Пресс-служба Белого дома уточнила, что Джо Байден намерен продемонстрировать украинскому лидеру серьезную поддержку Украины.

Пресс-секретарь американского политика Карин Жан-Пьер уточнила, что президент в этот же день должен сообщить о новом пакете финансовой помощи киевскому режиму. Однако США не собираются отправлять своих военных на Украину.