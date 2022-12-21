Мир 21 декабря 2022, 11:00 Белый дом назвал визит Зеленского в Вашингтон сигналом Путину о поддержке Украины Белый дом: визит Зеленского станет сигналом Путину и миру о поддержке Украины flickr

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Посещение украинским президентом Владимиром Зеленским Соединенных Штатов можно считать сигналом российскому лидеру Владимиру Путину о том, что США будут и дальше поддерживать Украину. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американской администрации на специальном брифинге, сообщило РИА «Новости».

По его словам, Соединенные Штаты пока не видят дипломатического способа завершить конфликт на Украине «на справедливых условиях». Высокопоставленный представитель администрации президента США добавил, что американские власти не будут настаивать на переговорах при отсутствии такого желания у Зеленского.

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«Мы отправляем Украине военное оборудование и передовые вооружения на миллиарды и миллиарды долларов, чтобы помочь Украине защитить себя», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

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Он подчеркнул, что США не собираются отправлять свой контингент на Украину. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты 21 декабря. Он переговорит с американским президентом Джо Байденом, выступит в конгрессе и проведет ряд двусторонних встреч.