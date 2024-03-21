Мир 21 марта 2024, 13:44 Визит Моди в Россию согласуют по дипломатическим каналам Песков: Моди получил приглашение в РФ, визит согласуют по дипканалам РИА «Новости»

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Премьер-министр Индии Наренда Моди получил приглашение посетить Россию, но визит еще нужно будет согласовать по дипканалам. Вероятно, встречи состоятся и в многостороннем формате. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В любом случае встречи в первой половине этого года состоятся. Мы надеемся, в многостороннем формате. <…> Разумеется, у премьер-министра Индии есть и действующее приглашение посетить нашу страну», — процитировало его РИА «Новости».

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Представитель Кремля добавил, что планируются и двусторонние беседы «на полях».

Моди поздравил Путина с переизбранием на пост президента России. Стороны договорились продолжать работу над углублением и расширением «особо привилегированного стратегического партнерства» между РФ и Индией. Хорватские СМИ назвали поздравление Владимира Путина индийским премьером «одним из крупнейших провалов Запада», который пытается создать «фронт сопротивления России».