Мир 20 марта 2024, 18:00 Премьер Индии пообщался по телефону с Путиным и Зеленским Премьер-министр Индии Моди поговорил по телефону с Путиным и Зеленским РИА «Новости»

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди 20 марта побеседовал по телефону вначале с президентом России Владимиром Путиным, а затем с лидером Украины Владимиром Зеленским. Моди сообщил об этом в соцсети Х.

Он отметил, что поздравил Путина с переизбранием.

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«Мы договорились работать вместе над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства в предстоящие годы», — добавил индийский премьер.

С Зеленским он также обсудил укрепление двустороннего партнерства и заверил, что Индия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

О том, что Моди поздравил Владимира Путина с результатами президентских выборов, ранее также информировала пресс-служба Кремля. Отмечалось, что премьер Индии пожелал благополучия и процветания россиянам и обменялся с лидером страны мнениями по вопросам международной повестки, в том числе касающимся украинского конфликта.