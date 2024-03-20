Мир 20 марта 2024, 12:17 Моди поздравил Путина с переизбранием на новый срок Премьер-министр Индии Моди поздравил Путина с победой на выборах РИА «Новости»

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава правительства пожелал благополучия и процветания российскому народу. Путин в свою очередь пожелал Моди успешного проведения парламентских выборов в Индии.

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«С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной области, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства», — отметили в пресс-службе.

Путин и Моди обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в том числе по ситуации вокруг Украины. Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию России и Индии в многосторонних форматах, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Выборы президента проходили с 15 по 17 марта. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян доверяют результатам голосования.