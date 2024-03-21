21 марта 2024, 01:58
Поздравление Путина от премьера Индии назвали крупнейшим провалом Запада
Advance: Моди поздравил Путина, показав Западу нерушимость отношений РФ и Индии
Поздравление президента России Владимира Путина с переизбранием со стороны премьер-министра Индии Нарендры Моди — это крупнейший провал Запада. Об этом написало хорватское издание Advance.
Моди поздравил Путина с победой в понедельник, написав в соцсети Х пост. Индийский премьер выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.
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«Именно это заявление можно считать одним из крупнейших провалов Запада, старающегося создать фронт сопротивления России, особенно после начала украинского конфликта», — заявил обозреватель.
Журналист отметил, что Индия не позволит Западу разрушить построенные за долгие годы российско-индийские отношения.
Нарендра Моди в среду пообщался по телефону с российским лидером и еще раз поздравил его с убедительной победой на выборах.
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