Мир 21 марта 2024, 01:58 Поздравление Путина от премьера Индии назвали крупнейшим провалом Запада Advance: Моди поздравил Путина, показав Западу нерушимость отношений РФ и Индии РИА «Новости»

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Поздравление президента России Владимира Путина с переизбранием со стороны премьер-министра Индии Нарендры Моди — это крупнейший провал Запада. Об этом написало хорватское издание Advance.

Моди поздравил Путина с победой в понедельник, написав в соцсети Х пост. Индийский премьер выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

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«Именно это заявление можно считать одним из крупнейших провалов Запада, старающегося создать фронт сопротивления России, особенно после начала украинского конфликта», — заявил обозреватель.

Журналист отметил, что Индия не позволит Западу разрушить построенные за долгие годы российско-индийские отношения.

Нарендра Моди в среду пообщался по телефону с российским лидером и еще раз поздравил его с убедительной победой на выборах.