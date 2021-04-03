Видео Manizha стало самым популярным на YouTube-канале Евровидения в 2021 году

Видео на песню Russian Woman певицы Manizha, которая в этом году будет представлять Россию на Евровидении, стало самым просматриваемым на YouTube-канале телевизионного конкурса в этом году. Ролик загрузили уже 6,7 миллиона раз.

Manizha опередила прежнего лидера — сербскую группу Hurricane с песней Loco Loco. Видео балканского коллектива посмотрели 6,6 миллиона раз.

На этой неделе с критикой в адрес песни Manizha выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Глава верхней палаты российского парламента назвала композицию бредом и добавила, что вообще не поняла, «что это такое и о чем это». Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как в этом году проводилось голосование по выбору песни для Евровидения.

Пресс-служба телеканала сразу отреагировала на слова спикера Совета Федерации и пояснила, что Russian Woman реально понравилась большинству зрителей. Первый канал готов предоставить все данные о ходе голосования.

Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе согласился с Матвиенко и подчеркнул, что эта песня недостойна международного конкурса.