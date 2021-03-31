Первый канал согласился на проверку победы Маnizhа на отборе Евровидения

Песню на Евровидение выбирали реальные люди во время голосования. Большинству понравилась именно композиция Маnizhа. Первый канал готов предоставить Совету Федерации все данные о ходе голосования.

«Песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — заявили в пресс-службе канала изданию «Подъем».

Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко раскритиковала песню Russian Woman, которую Manizha споет на Евровидении в Роттердаме. Она назвала композицию бредом и заявила, что не поняла «что это такое и о чем это». Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проводилось голосование по выбору песни для этого конкурса.

Ранее организаторы Евровидения сообщили, что представляющая Россию на Евровидении в этом году певица Manizha выступит в первом полуфинале под третьим номером.