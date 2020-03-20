Вьетнам закрыл границу для россиян и белорусов

Власти Вьетнама из-за коронавируса еще 17 марта закрыли границу. Однако оставался безвизовый въезд для граждан России, Белоруссии и Японии. Теперь приостановили и безвиз.

«С 12:00 21 марта временно прекращается действие одностороннего режима безвизового въезда на территорию Вьетнама для граждан Белоруссии, России и Японии», — говорится в сообщении правительственной вьетнамской интернет-газеты «Нянзан».

Это ограничение не распространяется на дипломатов. Вьетнамские власти уже сообщили руководству трех стран о своем решении.

Россия уже закрыла границы для иностранцев, а всех соотечественников, которые сейчас возвращаются на родину из-за рубежа, отправляют на обязательный двухнедельный карантин.

Спустя два месяца после вспышки коронавируса в китайском Ухане ВОЗ объявила о пандемии. 2019-nCoV распространился по всему миру. По последним данным, всего новым вирусом заразились около 246 тысяч человек. От СОVID-19 погибли более 10 тысяч человек. В России 199 зараженных. 19 марта умерла пожилая женщина с коронавирусом, однако причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб, а не COVID-19.