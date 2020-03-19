Все прибывшие из-за рубежа в Россию должны пройти обязательный карантин

В заявлении Ростуризм также рекомендует воздержаться от поездок за границу. В ведомстве подчеркнули, что из-за вспышки нового коронавируса многие государства принимают ограничительные меры, которые могут помешать возвращению туристов обратно в Россию.

На сегодняшний день во всех регионах России уже есть тест-системы, выявляющие 2019-nCoV. Диагностическими системами оснащены все центры эпидемиологии Роспотребнадзора.

Сейчас в мире насчитывается больше 242 тысяч заболевших, скончались почти 10 тысяч пациентов. Победить болезнь смогли 86,7 тысячи граждан. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще четырех пациентов. Теперь в России девять вылечившихся от COVID-19. Сейчас в стране зафиксировано 199 случает заражения.