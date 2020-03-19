Названа причина смерти россиянки с коронавирусом

Зараженная коронавирусом пожилая россиянка умерла не от COVID-19. У нее оторвался тромб. Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

«Направляющим диагнозом действительно была вирусная пневмония. Однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб», — сказал главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц.

Врач добавил, что на момент смерти никаких изменений в легких женщины не было. Зайратьянц подчеркнул, что у умершей пожилой женщины было несколько тяжелых хронических заболеваний — сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, которая поражает сосуды мозга, и ишемическая болезнь сердца.

Женщину госпитализировали 13 марта. С 14 марта она начала лечиться в частной клинике, но уже на следующий день ее перевели в инфекционную больницу и взяли анализы на коронавирус. Результаты оказались положительными.

Это стало первым в России случаем смерти инфицированного новым коронавирусом. Всего медики зафиксировали на территории РФ 147 случаев заражения 2019-nCoV. Ранее ученые из лаборатории новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали фото коронавируса под микроскопом