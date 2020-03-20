Коронавирус в России и мире. Главное на 20 марта

Новый коронавирус продолжает набирать обороты. Италия обошла Китай по погибшим от COVID-19 — страна стала эпицентром пандемии, президент США отменит июньскую встречу лидеров G7, Япония получила олимпийский огонь при пустых трибунах, а Каннский кинофестиваль перенесли на лето. В России начались испытания прототипов вакцины против нового коронавируса. «360» собрал самое главное о пандемии на сегодняшний день.

В России

За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 52 человека. Теперь врачи оказывают помощь 199 пациентам.

В России впервые умер человек с коронавирусом. Но пожилая россиянка умерла не от COVID-19. У нее оторвался тромб. У умершей было несколько тяжелых хронических заболеваний: сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, которая поражает сосуды мозга, и ишемическая болезнь сердца.

Четырех пациентов московские врачи смогли вылечить от коронавирусной инфекции. Теперь в России насчитывается девять вылечившихся от COVID-19.

Власти всех 85 регионов приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Правительство‌ ‌выделило‌ ‌12‌ ‌миллиардов ‌рублей‌ ‌на‌ ‌борьбу‌ ‌с‌ ‌заболеванием. Дополнительную‌ ‌финансовую‌ ‌поддержку ‌получат медработники, ‌ которые‌ ‌помогают‌ ‌зараженным‌ ‌коронавирусом‌ ‌россиянам‌.

Абакан стал первым российским городом, где ввели режим чрезвычайной ситуации после обнаружения одного зараженного 2019-nCoV. Рассказываем, что там происходит.

Сейчас во всех регионах России уже есть тест-системы, выявляющие 2019-nCoV. В лабораторию Новосибирска отправляют только те образцы, которые требуют дополнительной проверки. Роспотребнадзор начал испытания прототипов вакцины против нового коронавируса .

В мире

Италия обошла Китай по погибшим от COVID-19 — за сутки число умерших достигло 3405 человек. Страна стала эпицентром пандемии коронавируса. Это связывают с большим количеством пожилых людей в государстве. В Италии 7% населения — это граждане, которым за 80 лет.

Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на две тысячи человек. Скончались 372 больных. В Британии количество инфицированных граждан выросло до 3269. В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство.

Коронавирусную инфекцию нашли у князя Монако Альбера II. Сейчас он находится под наблюдением врачей, но продолжает работать.

Греция передала Японии олимпийский огонь, но из-за пандемии коронавируса эта церемония впервые в истории прошла в закрытом режиме. 2019-nCoV внес свои коррективы и в организацию международного Каннского кинофестиваля. В этом году организаторы приняли решение перенести сроки проведения международного мероприятия.

Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп отменит встречу лидеров G7. Она должна была пройти в июне в Кэмп-Дэвиде, и будет проведена по видеосвязи. Лидеры стран Евросоюза также по видеосвязи через неделю обсудят действия ЕС на фоне ситуации с распространением заболевания.

На сегодняшний день коронавирусной инфекцией заражены уже больше 245 тысяч человек по всему миру. Скончались свыше 10 тысяч пациентов. Медики смогли вылечить больше 88 тысяч человек.