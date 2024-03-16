Мир 16 марта 2024, 10:48 «Весь их интерес — в капитуляции России». Дипломат рассказал об иллюзиях Зеленского Дипломат Полянский: Зеленский питает иллюзии о том, что может победить Россию Global Look Press

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Украина отказалась от предметных переговоров с Россией ради получения западного оружия и поддержания иллюзии о возможной победе. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА «Новости», что из-за этого пострадали десятки тысяч украинцев.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и другие представители его клики не заинтересованы в серьезных предметных переговорах. Весь их интерес — в капитуляции России. У них все еще есть определенные иллюзии, что они могут добиться военной победы над Россией с помощью западного оружия», — сказал он.

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По мнению Полянского, киевский режим заинтересован в продолжении поставок импортного оружия. Он объяснил, что согласие на переговоры станет для властей Украины признанием того, что победа невозможна. Дипломат заявил, что от такого подхода пострадали десятки или сотни тысяч украинцев.

Владимир Зеленский анонсировал новую «формулу мира». Президент России Владимир Путин назвал идеи Украины препятствием для проведения переговоров.