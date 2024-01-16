16 января 2024, 19:02
Путин назвал «формулу мира» Зеленского препятствием для переговоров
Путин назвал запретом для переговоров продвигаемую Зеленским «формулу мира»
Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира», которую он усиленно продвигает среди стран Запада, это продолжение его же указа, запрещающего вести переговоры с Россией. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов российских регионов.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о фактически прямом запрете дипломатического урегулирования украинского кризиса.
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«Так называемая „формула мира“, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое», — заявил Путин.
В ходе своего выступления президент России напомнил, что изначально переговоры с украинской делегацией начались еще полтора года назад. Но по инициативе занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Украина отказалась от подписания уже утвержденного мирового соглашения. Путин отметил, что зависимость властей соседней страны привела к тому, что они потеряли шанс быстро все завершить.
Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» предусматривает восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года, а также гарантий безопасности от стран евроатлантического альянса.
В последний раз «формулу мира» обсуждали советники по национальной безопасности из 81 страны на экономическом форуме в Давосе. По итогам никакого итогового коммюнике они не выпустили.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу бесполезной, так как в ней не принимала участие Россия.
Он подчеркнул, что Украина сама отказалась от переговоров, а страны Запада не захотели учитывать российские интересы, поэтому специальная военная операция продолжится до выполнения всех поставленных целей.
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