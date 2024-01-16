Мир 16 января 2024, 19:02 Путин назвал «формулу мира» Зеленского препятствием для переговоров Путин назвал запретом для переговоров продвигаемую Зеленским «формулу мира» РИА «Новости»

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Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира», которую он усиленно продвигает среди стран Запада, это продолжение его же указа, запрещающего вести переговоры с Россией. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов российских регионов.

Глава государства подчеркнул, что речь идет о фактически прямом запрете дипломатического урегулирования украинского кризиса.

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«Так называемая „формула мира“, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое», — заявил Путин.

В ходе своего выступления президент России напомнил, что изначально переговоры с украинской делегацией начались еще полтора года назад. Но по инициативе занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Украина отказалась от подписания уже утвержденного мирового соглашения. Путин отметил, что зависимость властей соседней страны привела к тому, что они потеряли шанс быстро все завершить.

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» предусматривает восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года, а также гарантий безопасности от стран евроатлантического альянса.

В последний раз «формулу мира» обсуждали советники по национальной безопасности из 81 страны на экономическом форуме в Давосе. По итогам никакого итогового коммюнике они не выпустили.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу бесполезной, так как в ней не принимала участие Россия.

Он подчеркнул, что Украина сама отказалась от переговоров, а страны Запада не захотели учитывать российские интересы, поэтому специальная военная операция продолжится до выполнения всех поставленных целей.