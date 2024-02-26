Мир 26 февраля 2024, 09:25 Украина передаст России новую «формулу мира» Зеленский: Украина намерена предложить России документ с новой «формулой мира» РИА «Новости»

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Украина запланировала передать России документ, который подведет итоги предстоящего саммита по «формуле мира». Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье.

При этом глава киевского режима не исключил, что российская сторона откажется принимать предложение Украины. Зеленский подчеркнул, что Украине важно держать инициативу в этом вопросе.

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«Надеюсь, что саммит состоится уже весной. Нам нельзя потерять дипломатическую инициативу. Участники саммита подготовят документ, но это не значит, что Россия примет его», — сказал он.

Зеленский также отметил, что для Украины неприемлемо навязывание любого формата переговоров.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак не исключил, что российских представителей также пригласят на саммит по «формуле мира». По его словам, в мероприятии примут участие делегации порядка 160 стран.